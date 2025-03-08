Mesai saatleri dışında yaşanan olayın soruşturma konusu olması.

kadrolu müdürlük yok. görevlendirme olarak çalışıyorsun. karakoldan öyle bir yazı gitmez. ilçe yada il güvenlik kurulu toplandığında memur olanların işledikleri suçların ayrıca görüşülür. orada yaxı yszılarak memurun kurumuna gönderilir yada iş sosyal medyaya düşmüşse direk soruşturma başlatılabilir. sen konuyu yazarsan ona göre söyleriz neler olacağını...

kadrolu müdürlük yok. görevlendirme olarak çalışıyorsun. karakoldan öyle bir yazı gitmez. ilçe yada il güvenlik kurulu toplandığında memur olanların işledikleri suçların ayrıca görüşülür. orada yaxı yszılarak memurun kurumuna gönderilir yada iş sosyal medyaya düşmüşse direk soruşturma başlatılabilir. sen konuyu yazarsan ona göre söyleriz neler olacağını...