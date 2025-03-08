Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


08 Mart 2025 23:26
Mesai saatleri dışında yaşanan olayın soruşturma konusu olması.

Bilgi sahipleri olanların cevabını bekliyorum.

Bir kurumda Kadrolu müdürüm, mesai saatleri dışında yaşadığım kurum ile ilgisi olmayan özel hayat ile ilgili emniyetten bir idari soruşturma konusu olabilir diye bir yazı gitmiş kuruma. İdari soruşturma acilacakmis. Bununla ilgili displin cezasi hangisi olur. Veya Görev değişikliği ile müdürlükten alınıp başka yere ogretmen olarak verilebilir mi? Verilse dava yoluyla geri alınır mı. Teşekkürler..


ALİYAS
Daire Başkanı
09 Mart 2025 07:40
kadrolu müdürlük yok. görevlendirme olarak çalışıyorsun. karakoldan öyle bir yazı gitmez. ilçe yada il güvenlik kurulu toplandığında memur olanların işledikleri suçların ayrıca görüşülür. orada yaxı yszılarak memurun kurumuna gönderilir yada iş sosyal medyaya düşmüşse direk soruşturma başlatılabilir. sen konuyu yazarsan ona göre söyleriz neler olacağını...

Agoşo
Aday Memur
09 Mart 2025 11:49

Detayını özelden attım. Cevabını verirseniz çok müteşekkir olurum

ALİYAS, Dün
kadrolu müdürlük yok. görevlendirme olarak çalışıyorsun. karakoldan öyle bir yazı gitmez. ilçe yada il güvenlik kurulu toplandığında memur olanların işledikleri suçların ayrıca görüşülür. orada yaxı yszılarak memurun kurumuna gönderilir yada iş sosyal medyaya düşmüşse direk soruşturma başlatılabilir. sen konuyu yazarsan ona göre söyleriz neler olacağını...

m.r_f
Şef
09 Mart 2025 17:00

merhaba. çe Müdürlüğünde hukuk hizmetleri bölümüne bakıyorum. Detay verirseniz yardımcı olmaya çalışırım.


Agoşo
Aday Memur
09 Mart 2025 17:55

Özelden yazdım bakabilir misiniz

m.r_f, Dün

merhaba. çe Müdürlüğünde hukuk hizmetleri bölümüne bakıyorum. Detay verirseniz yardımcı olmaya çalışırım.


Agoşo
Aday Memur
09 Mart 2025 18:49

Hocam kısaca mesai dışında kurumla ilgisi olmayan bir yere gittim. Bunun için bana idari soruşturma açılabilir mi veya hangi ceza verilir. Ya da müdürlükten alınıp görev değişikliği ile başka yere öğretmenliğe verilebilir mi

m.r_f, Dün

merhaba. çe Müdürlüğünde hukuk hizmetleri bölümüne bakıyorum. Detay verirseniz yardımcı olmaya çalışırım.

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