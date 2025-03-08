Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Mart 2025 23:41
2. bölge hizmet süresi tamamlama

Hayırlı geceler değerli meslektaşlarım, ben 4 yıllık bir şark ilinde 16 eylülde başlama yaptım, Ben şark dönüşü 16 eylül tarihiyle 4 yılı tam olarak doldurmam gerekiyor mu ? Yoksa 2. bölge dönüşler başladığı an mı döneceğim ? Bu konu hakkında yüzde 50 yüzde 50 söylenti oluyor, emin olmak için bilen meslektaşlarım abilerim yazarsa sevinirim, teşekkür ederim


galoten
Aday Memur
08 Mart 2025 23:46

Atama döneminde dönersin. Günü gününe doldurmana gerek yok


Treewa
Aday Memur
09 Mart 2025 00:20

Ekimde başlama yapsaydın sıkıntıydı, Eylülde başlama yaptığın için normal atama kuralları uygulanacak yani herkes ile birlikte sende ilişik kesmeye hak kazanacaksın.

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