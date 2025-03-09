Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


09 Mart 2025 00:09
MSB/Banko Asistanlığı

Milli Savunma Bakanlığında uzmanlık mı devlet bankasında servis görevlisi olarak çalışmak mı mantıklı. Maaş, mesai saatleri, kariyer imkânları vb. bakımından değerlendirmeniz mümkün mü arkadaşlar. Bilginiz var mı bu konuda? Örneğin bakanlıktaki bir uzman ne kadar maaş alır? Çalışma saatleri nasıldır?

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