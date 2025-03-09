Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Mart 2025 01:00
Eşi üniversite hastanesinde çalışanlar

Herkese iyi akşamlar. Eşim üniversite hastanesinde hemşire olarak çalışıyor. Bulunduğum ile eş durumu gelmiştim ve bu sene sürem doluyor. Eşim becayiş yapsa ben becayiş yaptığı ile gidebiliyor muyum?

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