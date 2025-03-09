KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


09 Mart 2025 01:26
Arşib veya güvenlik soruşturması tamamlanmamış kurumlar hk.

Merhaba arkadaşlar bakanlıklar kitlere göre arsiv veya guvenlik soruşturmaları daha önce mi hallediliyor yaklaşık 2 ay oldu kit kurumundan hala haber gelmedi 2024/2 atamadan ocak 3 de sonuçlar açıklandı bazı bakanlıklar bizden sonra almasına ve sayıca fazla olmasına rağmen bütün işlemleri tamamlandı kitlerde acaba prosedür böle mi isliyor


kamumemur34
Aday Memur
09 Mart 2025 02:52
Malesef bekliyoruz eüaşa atandım ses seda yok şimdilik

cagatayyilmaZ
Aday Memur
09 Mart 2025 02:54
hangi kit

Volkan5225
Memur
09 Mart 2025 03:02

Caykur

cagatayyilmaZ, 4 saat önce
hangi kit

cagatayyilmaZ
Aday Memur
09 Mart 2025 03:03
beklemedeyiz bizde aradım mart gibi yayınlanır dediler

cagatayyilmaZ
Aday Memur
09 Mart 2025 03:04
bi grup falan var mı acaba
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