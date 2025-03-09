Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : crops35
Çok Yazılan Konular
DHMİ AİM uzmanlığın da yaş sınırı ve mülakat var mı?Arşiv veya güvenlik soruşturması tamamlanmamış kurumlar hk.MTA maden mühendisliği alımıBir iibfli olarak gerçeği açıklıyorum. Asıl yerimiz KPSS A kadrolarıdır.KPSS 2024 puanıyla hala düzgün bir alım gelmedi2024/2 arşiv soruşturmasıDevlet maaşı mühendis maaşına yakın olan 10.000 lerce insan alırken neden 1,2 mühendis alıyor ?Çevre Şehircilik CBS Uzman yardımcılığı atamasıBranş sıralamaları güncellemesiAnkara MTA Jeoloji Mühendisi alım ilanı 2025
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Memur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?Adliyede Çalışmak