KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


09 Mart 2025 01:26
Arşiv veya güvenlik soruşturması tamamlanmamış kurumlar hk.

Merhaba arkadaşlar bakanlıklar kitlere göre arsiv veya guvenlik soruşturmaları daha önce mi hallediliyor yaklaşık 2 ay oldu kit kurumundan hala haber gelmedi 2024/2 atamadan ocak 3 de sonuçlar açıklandı bazı bakanlıklar bizden sonra almasına ve sayıca fazla olmasına rağmen bütün işlemleri tamamlandı kitlerde acaba prosedür böle mi isliyor


kamumemur34
Aday Memur
09 Mart 2025 02:52
Malesef bekliyoruz eüaşa atandım ses seda yok şimdilik

cagatayyilmaZ
Aday Memur
09 Mart 2025 02:54
hangi kit

Volkan5225
Memur
09 Mart 2025 03:02

Caykur

cagatayyilmaZ, Dün
hangi kit

cagatayyilmaZ
Aday Memur
09 Mart 2025 03:03
beklemedeyiz bizde aradım mart gibi yayınlanır dediler

cagatayyilmaZ
Aday Memur
09 Mart 2025 03:04
bi grup falan var mı acaba

Asdali
Aday Memur
09 Mart 2025 09:40

DHMİ bekliyoruz kit kurumları böyle


Volkan5225
Memur
09 Mart 2025 16:04

Sizin hangi kurum

cagatayyilmaZ, Dün
beklemedeyiz bizde aradım mart gibi yayınlanır dediler

cagatayyilmaZ
Aday Memur
09 Mart 2025 17:35
aynı
Volkan5225, Dün

Sizin hangi kurum


Asdali
Aday Memur
10 Mart 2025 12:50

Güncel

Toplam 9 mesaj

Çok Yazılan Konular

DHMİ AİM uzmanlığın da yaş sınırı ve mülakat var mı?Arşiv veya güvenlik soruşturması tamamlanmamış kurumlar hk.MTA maden mühendisliği alımıBir iibfli olarak gerçeği açıklıyorum. Asıl yerimiz KPSS A kadrolarıdır.KPSS 2024 puanıyla hala düzgün bir alım gelmedi2024/2 arşiv soruşturmasıDevlet maaşı mühendis maaşına yakın olan 10.000 lerce insan alırken neden 1,2 mühendis alıyor ?Çevre Şehircilik CBS Uzman yardımcılığı atamasıBranş sıralamaları güncellemesiAnkara MTA Jeoloji Mühendisi alım ilanı 2025

Sözlük

ben o defteri çoktan kapattım 1 çocukluk oyuncaklarımız 3 Mutsuzluk sebebi 2 Mengücekliler 1 yağmurlu havada yavaş giden şoför 1 birini son kez gördüğünü bilmemek 1 tik tok 2 uzaylılar var ama insanlar buna hazır değil 6 yulaf ezmesi 1 Karakter tanıtımı 1

Son Haberler

Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşı Lammy ile görüştüMemur-Sen'den Aile İçin Anayasa KampanyasıBakan Kurum'dan Deprem Bölgesinde Beton Fiyatlarına TepkiBorsa günün ilk yarısında gerilediPolise ve bekçiye saldıran kadın gözaltına alındı

Editörün Seçimi

Memur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?Adliyede Çalışmak