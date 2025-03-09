Aynı kurum ve aynı bölüm yüksek lisanslı doktorada bilimsel hazırlık

merhabalar değerli hocalarım. X üniversitenin X bölümünde yüksek lisansımı tamamaladım aynı üniversitenin aynı bölümünde doktorayı kazandım. ama bilimsel hazırlık saçmalığına zorlandım. başvurum bütünleşik doktora değil lisans ile başvuru yapmadım. yüksek lisans derecesi ile başvuru yaptığım halde mahkemelik olacağım neredeyse. böyle bir durum mümkün müdür ?

merhabalar değerli hocalarım. X üniversitenin X bölümünde yüksek lisansımı tamamaladım aynı üniversitenin aynı bölümünde doktorayı kazandım. ama bilimsel hazırlık saçmalığına zorlandım. başvurum bütünleşik doktora değil lisans ile başvuru yapmadım. yüksek lisans derecesi ile başvuru yaptığım halde mahkemelik olacağım neredeyse. böyle bir durum mümkün müdür ?