Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


09 Mart 2025 01:57
Aynı kurum ve aynı bölüm yüksek lisanslı doktorada bilimsel hazırlık
merhabalar değerli hocalarım. X üniversitenin X bölümünde yüksek lisansımı tamamaladım aynı üniversitenin aynı bölümünde doktorayı kazandım. ama bilimsel hazırlık saçmalığına zorlandım. başvurum bütünleşik doktora değil lisans ile başvuru yapmadım. yüksek lisans derecesi ile başvuru yaptığım halde mahkemelik olacağım neredeyse. böyle bir durum mümkün müdür ?

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