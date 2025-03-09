Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


09 Mart 2025 02:20
Köpek Sorununu Niye Çözemiyoruz!
En son iki yaşında bir çocuk, sokak köpekleri tarafından parçalanarak öldürüldü. Sadece medyaya yansıyan köpek saldırılarını duyuyoruz. Her yer köpek istikası altında ve çözüm yok. Köpeklerle ilgili her haber itperestler tarafından manüpüle ediliyor....

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