Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Mart 2025 05:13
GEÇİCİ GOREVLENDİRME İLE ATAMA

İyi günler 2. Şark görevimi 2024 yazı bitirip batıda bir ile atandım ve çocuğumun sağlık nedeniyle Şu an başka bir ile harcırahsız 12 ay süreli geçici görevlendirme ile atandım naklen atamam ne zaman gerçekleşir bilgi verirseniz sevinirim..

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