Bağımlılık intihar sebeplerinden biridir

Yetkililerin polis intiharlarının sebeplerini anlamak için çalıştıklarını görüyorum ancak intiharların sebeplerini sağlıklı bir şekilde analiz edemeklerini düşünüyorum. Belki bir yetkilinin bir şekilde kulağına gider düşüncesiyle yazmak istedim.

Son yıllarda yaşanan polis intiharı vakalarındaki artışın sebeplerinden birinin kumar bağımlılığı olduğunu düşünüyorum. Bu bağımlılık türünün çeşitli biçimleri var. Bahis siteleri, kripto paralar ile çeşitli endeks ve pariteler üzerinden vadeli işlemler yapılmasını bu kapsamda sayabiliriz. Özellikle kripto paralar üzerinden yapılan vadeli işlemler oldukça popüler. Uzman olmayan kişilerin vadeli işlem açmasıyla kumar oynaması arasında hiçbir fark olmadığını düşünüyorum.

Polis intiharlarının söz konusu edildiği forumlar ve sosyal mecralarda bu intiharların genellikle yukarıda bahsedilen bağımlılık çesitleri sebebiyle gerçekleştğinden bahisle doğal sonuçlar olduğu söylenerek "Su testisi su yolunda kırılır" minvalinde çok yanlış ve haksız yorumlar yapılmakta olduğunu görüyorum. Bu bakış açısı yaraya merhem olmamakta, soruna herhangi bir çözüm sunmamaktadır. Bunların intihar etmiş insanlar hakkında dedikodu yapmaktan öteye bir anlamı bulunmamaktadır. Bu insanların neden bu bağımlılığa kapıldıklarını anlamaya çalışmakla başlanırsa sorunun çözümü için ilk ve en önemli adım atılmış olacaktır.

İnsanların paraya kolay yoldan ulaşmaya çabalamasının en önemli sebebi, legal yollarla ekonomik refaha ulaşmaktan ümidini kesmesidir. Polis maaşlarının sadece geçim sağlanabilecek bir seviyede olması, birikime imkan verecek durumda olmaması, ailesinin geleceğine yatırım yapabilecek bir refaha kavuşma hayaline bile izin vermemesi, bazılarının gelecekten ümidini kesmesine sebep oluyor. Gelecekten ümidini kesmiş bir insanın kendinden vazgeçmesi de kolay oluyor.

Diğer kurumlarda da benzer durumlar yaşandığına eminim. Polislerin sürekli gündeme gelmesinin sebebi ise çalışma koşullarının ağırlığı ve aşırı (hem aşağıdan/halktan hem yukarıdan/amirden kaynaklanan) stresli bir meslek olmasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum.

Polislerin ekonomik imkanlarını artırıp hayal kurmalarını sağlayın. İntiharların çok önemli oranda azalacağını göreceksiniz.