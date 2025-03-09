Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Mart 2025 07:05
Bağımlılık intihar sebeplerinden biridir

Yetkililerin polis intiharlarının sebeplerini anlamak için çalıştıklarını görüyorum ancak intiharların sebeplerini sağlıklı bir şekilde analiz edemeklerini düşünüyorum. Belki bir yetkilinin bir şekilde kulağına gider düşüncesiyle yazmak istedim.

Son yıllarda yaşanan polis intiharı vakalarındaki artışın sebeplerinden birinin kumar bağımlılığı olduğunu düşünüyorum. Bu bağımlılık türünün çeşitli biçimleri var. Bahis siteleri, kripto paralar ile çeşitli endeks ve pariteler üzerinden vadeli işlemler yapılmasını bu kapsamda sayabiliriz. Özellikle kripto paralar üzerinden yapılan vadeli işlemler oldukça popüler. Uzman olmayan kişilerin vadeli işlem açmasıyla kumar oynaması arasında hiçbir fark olmadığını düşünüyorum.

Polis intiharlarının söz konusu edildiği forumlar ve sosyal mecralarda bu intiharların genellikle yukarıda bahsedilen bağımlılık çesitleri sebebiyle gerçekleştğinden bahisle doğal sonuçlar olduğu söylenerek "Su testisi su yolunda kırılır" minvalinde çok yanlış ve haksız yorumlar yapılmakta olduğunu görüyorum. Bu bakış açısı yaraya merhem olmamakta, soruna herhangi bir çözüm sunmamaktadır. Bunların intihar etmiş insanlar hakkında dedikodu yapmaktan öteye bir anlamı bulunmamaktadır. Bu insanların neden bu bağımlılığa kapıldıklarını anlamaya çalışmakla başlanırsa sorunun çözümü için ilk ve en önemli adım atılmış olacaktır.

İnsanların paraya kolay yoldan ulaşmaya çabalamasının en önemli sebebi, legal yollarla ekonomik refaha ulaşmaktan ümidini kesmesidir. Polis maaşlarının sadece geçim sağlanabilecek bir seviyede olması, birikime imkan verecek durumda olmaması, ailesinin geleceğine yatırım yapabilecek bir refaha kavuşma hayaline bile izin vermemesi, bazılarının gelecekten ümidini kesmesine sebep oluyor. Gelecekten ümidini kesmiş bir insanın kendinden vazgeçmesi de kolay oluyor.

Diğer kurumlarda da benzer durumlar yaşandığına eminim. Polislerin sürekli gündeme gelmesinin sebebi ise çalışma koşullarının ağırlığı ve aşırı (hem aşağıdan/halktan hem yukarıdan/amirden kaynaklanan) stresli bir meslek olmasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum.

Polislerin ekonomik imkanlarını artırıp hayal kurmalarını sağlayın. İntiharların çok önemli oranda azalacağını göreceksiniz.


Nizamettin1453
Genel Müdür
09 Mart 2025 08:26

Kolay para Kumar ve zengin olma kısımları doğru ama idareden zam isteme yanlış.

Doğru olan aynı Bekçilere yaptıkları gibi haftalık çalışma saatini 40 saate düşürmeleri. Haftalık 60 saat polislere çok ağır geliyor. Hatta mümkün mertebe nöbetler 8 saati geçmemeli yani işte geçen süre uzun olmamalı.


Nizamettin1453
Genel Müdür
09 Mart 2025 08:37

Maalesef bu vakaların önü alınamaz, çünkü işte problemli insanlarda problemli, çalışma saati fazla idarenin disiplin baskısı fazla sendika yok hiçbir güvence yok, vs.. vs..

Erkekler için başka hiçbir seçenek kalmamışsa ancak yapılacak bir memurluk. Kadınlar için biraz daha kolay heleki çocuk doğurduktan sonra.


Yorgunadam34
Aday Memur
09 Mart 2025 09:30

Bağımlılık tabiki etken

Genel olarak intihar edince birileri klasik cevap kumar oynamış diyip konuyu kapatmak topu üzerinden atıyorlar


dehliss
Aday Memur
09 Mart 2025 12:28

Yoğun mesai, stres vs daha önce de vardı ama intihar bu kadar çok değildi. Demek ki sorun orada değil. Sabitler ve değışkenler neler? Sorunun cevabı orada.

Nizamettin1453, 2 gün önce

Kolay para Kumar ve zengin olma kısımları doğru ama idareden zam isteme yanlış.

Doğru olan aynı Bekçilere yaptıkları gibi haftalık çalışma saatini 40 saate düşürmeleri. Haftalık 60 saat polislere çok ağır geliyor. Hatta mümkün mertebe nöbetler 8 saati geçmemeli yani işte geçen süre uzun olmamalı.


Elkatu
Aday Memur
09 Mart 2025 13:50

Bağımlılık demek ne kolay dimi. Peki bu insanları bağımlılığa sürükleyen faktörler neler onları konuşma yalım mı. 2022 yılın akademinin kendi araştırması. İntihar edenlerin yüzde 80 ı resmi çalışan lardan oluşuyor. Bunlarında çok büyük kısmı karakol ve resmi ekiplerinden oluşuyor bunlar tesadüf mü. ASIL SORU ŞU neden polis merkezi ve resmi asayiş ekiplerinde bu kadar intihar olayı oluyo. Bu iki yer dişinda yok denecek kadar az. Çünkü önüne gelen herkes değersizleştiriyor. Kaçabilen kaçıyo kaçamayan kendinle baş başa kalıyor malesef


wizyy
Şef
09 Mart 2025 19:49

ne güzel ya.

en çok sen çalış en az sen maaş al.

en çok baskıyı psikolojik tacizi sen gör.

en çok tayini/ yer değiştirmeyi sen gör.

boşver ne söylesem başım belaya girer.


Sbz1dftd
Şef
09 Mart 2025 22:09
Dijital kumar BİTCOİN, SAYISAL, İDDAA, ŞANŞOYUNLARI, LOTO, BORSA, GANYAN BAYİİ OYUNLARI, bunlar belli kişileri ilgilendiren konular Geneli ilgilendiren konular fazla çalışma uzun mesailer ayda 240 çalışma ve uzun gece mesaileri ek görevler mobbing sürgün altında çalışmak herkesin problemi. kardeşim BİTCOİN altcoin bunların kaldıraçlı işlemleri oynamak mangal gibi yürek ister ve dahi bunların kazananı yoktur. yapabileceğiniz tek şey ya fiziki yada internet bankacılığı üzerinden ALTIN ALIP KOYMAK köşeye. başka bişey yapmayın Altın al koy. borsadan uzak dur uluslararası para birimi alıp satımından uzak dur. aldığımız maaş deve de bir kulak mekanlarda karıda kızda yiyip üstüne bir de borçlanma kredi kartı limitin 10 bini geçmesin paran olduğu kadar harca birikim birikim birikim...

Toros101
Şube Müdürü
10 Mart 2025 03:09

Doğru

Elkatu, 2 gün önce

Bağımlılık demek ne kolay dimi. Peki bu insanları bağımlılığa sürükleyen faktörler neler onları konuşma yalım mı. 2022 yılın akademinin kendi araştırması. İntihar edenlerin yüzde 80 ı resmi çalışan lardan oluşuyor. Bunlarında çok büyük kısmı karakol ve resmi ekiplerinden oluşuyor bunlar tesadüf mü. ASIL SORU ŞU neden polis merkezi ve resmi asayiş ekiplerinde bu kadar intihar olayı oluyo. Bu iki yer dişinda yok denecek kadar az. Çünkü önüne gelen herkes değersizleştiriyor. Kaçabilen kaçıyo kaçamayan kendinle baş başa kalıyor malesef


Toros101
Şube Müdürü
10 Mart 2025 03:10

Ölen öldüğü ile kalıyor

Yorgunadam34, 2 gün önce

Bağımlılık tabiki etken

Genel olarak intihar edince birileri klasik cevap kumar oynamış diyip konuyu kapatmak topu üzerinden atıyorlar


Toros101
Şube Müdürü
10 Mart 2025 03:12

Söylemesende herkes yaşıyor aynı şeyleri maalesef

wizyy, 2 gün önce

ne güzel ya.

en çok sen çalış en az sen maaş al.

en çok baskıyı psikolojik tacizi sen gör.

en çok tayini/ yer değiştirmeyi sen gör.

boşver ne söylesem başım belaya girer.


Toros101
Şube Müdürü
10 Mart 2025 03:13

Kumar bağımlılığı sıkıntı evet ama nedeni para kazanmak zengin olmak değil;

bir an önce hayatını idame ettirecek kadar bir geliri bulup şu bataklıktan kurtulmak, kurtulmak sadece


Cfs08700
Aday Memur
10 Mart 2025 03:22
BU TEŞKİLATIN EN BÜYÜK SORUNU KUMAR VS. DEĞİL. Asıl sorun çalışma sistemi fazla yapılan mesailer ve buna bir türlü düzenlemenin gelmemesi. Çakma 12/36 denilen sistemin olması veya 6+1 gibi çalışma sistemlerinin olması hatta çoğu zaman o +1inde olmaması. İnsanlar bu çalışma sisteminden kurtulmak için ailesine sevdiklerine kendine zaman ayrıamadığı için türlü yollar deneyebiliyor kumara vs. yönelmelerinin büyük sebebide bu. Üstüne birde yoğun tempo çalışma sistemi stresli çalışma mobing gibi etkenler eklenince intihar olayları artıyor. Polis memurları (sözde memur) memur gibi çalışırsa özellikle bu çalışma saatleri düzenlenirse birçok problem çözülür.

Sakarya01
Aday Memur
10 Mart 2025 04:59

Dediğiniz doğru polis ve uzman çavuşlar da bu bağımlılık çok yaygın. Niye bu insanlar bağımlı oluyor diye sorgulanması gerekirken kumar oynadı veya bitcoinden battı ondan dolayı intihar etti denilip geçiliyor. Bu insanları bu risk diyelim almaya zorlayan tek şey kolay para bulup zorlu şartlarda çalıştıkları mesleklerinden bir şekilde kopmak istemeleri. Çalışma saatide bu meslekten kopmak istemelerinde önemli etkenlerden biri oluyor


Sansasyonell
Aday Memur
10 Mart 2025 07:20

Polislik vs uzman çavuşluk bi erkeğin son çıkış noktasıdır

Nizamettin1453, 2 gün önce

Maalesef bu vakaların önü alınamaz, çünkü işte problemli insanlarda problemli, çalışma saati fazla idarenin disiplin baskısı fazla sendika yok hiçbir güvence yok, vs.. vs..

Erkekler için başka hiçbir seçenek kalmamışsa ancak yapılacak bir memurluk. Kadınlar için biraz daha kolay heleki çocuk doğurduktan sonra.


Sansasyonell
Aday Memur
10 Mart 2025 07:22

Jandarma da aynı

Cfs08700, Dün
BU TEŞKİLATIN EN BÜYÜK SORUNU KUMAR VS. DEĞİL. Asıl sorun çalışma sistemi fazla yapılan mesailer ve buna bir türlü düzenlemenin gelmemesi. Çakma 12/36 denilen sistemin olması veya 6+1 gibi çalışma sistemlerinin olması hatta çoğu zaman o +1inde olmaması. İnsanlar bu çalışma sisteminden kurtulmak için ailesine sevdiklerine kendine zaman ayrıamadığı için türlü yollar deneyebiliyor kumara vs. yönelmelerinin büyük sebebide bu. Üstüne birde yoğun tempo çalışma sistemi stresli çalışma mobing gibi etkenler eklenince intihar olayları artıyor. Polis memurları (sözde memur) memur gibi çalışırsa özellikle bu çalışma saatleri düzenlenirse birçok problem çözülür.

zorta
Memur
10 Mart 2025 10:12

bu konuyu açanlar rütbeliler galiba. alooooooo intiharların sebebi mobbing/tehdit/baskı/sürgün başka sebepler arayanlar polisin düşmanıdır.


trivirinko
Aday Memur
10 Mart 2025 10:26
bu söylediklerin intihar için sebep olabilir ancak polis intiharının sevebi dersen saçmalığın daniskası olur .. ne yani polis bağımlı olmaya daha mı müsait ya da kumara erişimi daha mı kolay diğer insanlara göre bu genel sebeptir ... ha polislerde çok kumar bağımlısı var dersen bu bir tespit olabilir ancak nedenini araştırman ve mesleki olarak bir cevap bulman gerekirr

Nowadays
Memur
10 Mart 2025 15:21

20 yıllık memuriyetim boyuncu coin borsa kumar vb şeylerde batan hayatinı bitiren çok arkadaş gördüm. Özellikle son yıllarda evet maaşımız çöp oldu sıradan bir memurdan farkımız kalmadı maaş olarak çalışma koşulları berbat ama hayat sizin hayatınız arkadaşlar ailenizi düşünün dışarıda para kazanmak çok zor bir memurun yapacağı en iyi yatırım borçlanmaktır. Borçlanarak sürekli yatırım yapın en azından elinizde bu tür kumar iddia borsa vb şeyler için para kalmaz kafanız rahat olur 20 yılda sadece 2 sene borçsuz kaldım çok şükür ev araba ve 1+1 evimde var hala kredi öderim


Titiz10
Aday Memur
10 Mart 2025 19:38
Bu kadar basite indirgenecek bir konu değil sadece kumara bağlamak olayı diğer bölümlerine gizlemeye çalışmak gibi bir şey
Toplam 19 mesaj

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