Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Mart 2025 07:15
18 yaş altı suçlar PMYO ve sonrasında engel mi?

Merhaba. 19 yaşındayım. 15 yaşında işlemiş olduğum ve hakkımda açılmış +15 ağır ceza dava dosyası var. (Dolandırıcılık) Mahkemelerin çoğundan beraat ettim fakat hala devam eden davalarım var. E-devlet üzerinden almış olduğum adli sicil belgesinde adli sicil ve arşiv kaydı gözükmüyor. Bu durumda polis olabilir miyim? ve PMYO da sorun yaşar mıyım?

Bilgisi olan forumdaşlar yazarsa çok sevinirim.

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