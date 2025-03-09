Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


09 Mart 2025 10:17
DOKTOR öğretim üyesi ilanı Ders Verme Şartı
Doktor öğretim üyesi alımın özel şart için ders verme şartı eklenebilir mi? bunla ilgili kanan karar veya yazı varmı dır?

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