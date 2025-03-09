Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Mart 2025 10:54
Hizmet tahsisli Lojman hk.

Merhaba arkadaşlar Teknisyen olarak cezaevi açıldığından beri yani 9 yıldır hizmet tahsisli olarak lojmanda kalıyordum lojman sayımız kısıtlı olduğu için müdür bey Diğer teknisyen arkadaşın kalsın artık sürekli senin kalman doğru değil dedi diğer teknisyen arkadaşım kalmak istiyor bu durumda hizmet tahsisli bile olsam tahliye etmek zorundamıyım lojmanı bilen varmı acaba?

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