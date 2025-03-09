Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


09 Mart 2025 13:19
Müşteki şikayetçi olmaktan vazgeçerse?

Büyük bir vukuatta müşteki olarak kolluk personeliyle ifadem alındı, şikayetçi olmaktan ben kişisel olarak vazgeçtim. Yüksek ihtimal dava açılacak ben davadan çekilmişmi sayılacağım bu durumda herhangi bir duruşmaya katılmama gerek kalmayacak değilmi daha önce böyle bir süreç geçiren varmı?

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