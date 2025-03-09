Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Mart 2025 14:47
kurumlar arası geçişte mehil müddeti
merhaba arkadaşlar çalıştığımız kurum malüm biraz zor bı kurum zaman zaman insan kurum değiştirsem değiştirebilirsem diye düşünüyor. merak ettiğim bı konu var bilgilendirirseniz sevinirim kendi kurum icinde tayin olduğunda 15 gün mehil müddeti vardır peki kurumlar arası geçişte mehil müddeti var mıdır bilgisi olan varsa aydınlatabilirse sevinirim teşekkürler

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