Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


09 Mart 2025 16:15
İftaiye heyet raporu

Arkadaşlar itfaiye için heyet raporunda nelere bakılıyor askerlik gibi sıkı mı oluyor sağlık bakımı

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