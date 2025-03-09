Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


09 Mart 2025 16:51
Kurumlar Arasi Geçiş Hakkinda
Hayirli ramazanlar Bilenler yazarsa çok sevinirim. X ilinin X İlce belediyesinde zabita memuru olarak gorev yapmaktayim. Ankaranin X ilcedesinde nufus memuru olmak istiyorum. Çaliştigim belediye Muvafakat veriyor. Soru 1. Kurumlar arasi geçis Dilekcemi calistigim ilcedeki nufus mudurlugunemi yoksa ankaradaki X ilcesindeki nufus mudurlugunemi vermem gerekiyor ? Soru 2. Çalistigim Belediye Muvafakat veririm dedi ama sadece belediyenin vermesi yeterlimi yoksa Cevre ve sehircilik bakanligindanmi almak gerekir Muvafakat i ?

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