Eş memleketine atama

Merhabalar, eşim 12 yıldır istanbulda görev yapıyor. Birsey sormak istiyoruz, bu konu hakkında net bilgisi olan var ise paylaşabilirseniz çok memnun olurum. Benim evlenmeden önce kütüğüm Erzincan'a kayıtlıydi. Eşim tercihlerde Erzincani yazabilir mi ? İlk sıraya yazmak istiyoruz ama eğer gönderilmeme durumu kesin ise tercihi öldürmek istemiyoruz. şimdiden teşekkürler

Merhabalar, eşim 12 yıldır istanbulda görev yapıyor. Birsey sormak istiyoruz, bu konu hakkında net bilgisi olan var ise paylaşabilirseniz çok memnun olurum. Benim evlenmeden önce kütüğüm Erzincan'a kayıtlıydi. Eşim tercihlerde Erzincani yazabilir mi ? İlk sıraya yazmak istiyoruz ama eğer gönderilmeme durumu kesin ise tercihi öldürmek istemiyoruz. şimdiden teşekkürler