KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


09 Mart 2025 18:40
heyet raporu astsubaylık
geçen hafta bütün işlemleri tamamlayıp her doktordan sağlam imzası aldıktan sonra belgeleri kurula verdim. bana şu saat gelip sonucunuzu alın dediler. astsubay olur yazısı olan bi kağıt verdiler . arkadaşlarımın hepsi heyete çıkmış ama ben çıkmadım var mı böyle olan aranızda?

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