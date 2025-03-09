heyet raporu astsubaylık

geçen hafta bütün işlemleri tamamlayıp her doktordan sağlam imzası aldıktan sonra belgeleri kurula verdim. bana şu saat gelip sonucunuzu alın dediler. astsubay olur yazısı olan bi kağıt verdiler . arkadaşlarımın hepsi heyete çıkmış ama ben çıkmadım var mı böyle olan aranızda?

geçen hafta bütün işlemleri tamamlayıp her doktordan sağlam imzası aldıktan sonra belgeleri kurula verdim. bana şu saat gelip sonucunuzu alın dediler. astsubay olur yazısı olan bi kağıt verdiler . arkadaşlarımın hepsi heyete çıkmış ama ben çıkmadım var mı böyle olan aranızda?