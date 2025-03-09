Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Mart 2025 18:44
18 yaş altı suçlar PMYO ve sonrasında engel mi?

Merhaba. 19 yaşındayım. Hakkıma açılmış +15 tane ceza dava dosyası mevcuttur. Davaların hepsi 18 yaş altında işlemiş olduğum yüz kızartıcı suçlardır.(Dolandırıcılık) Şuan için çoğundan beraat ettim lakin hala devam eden davalarım var. E-devlet üzerinden almış olduğum adli sicil belgesinde herhangi bir adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmuyor. PMYO da sorun yaşar mıyım?


sinanpolat22
Şube Müdürü
09 Mart 2025 19:48
şaka mı yapıyorsun yoksa ciddi bir soru mu bu
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