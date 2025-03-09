Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Mart 2025 20:02
harcama itirazı
merhaba kredı kartımla x sotesı uzerinden 50 000 tl harcama yaptım ama ürün gelmedi harcama itirazında buşunabılır mıyım

Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
09 Mart 2025 20:02
bahis sitesi olmasın o
Toplam 1 mesaj

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