Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Mart 2025 20:08
İlk atamada şark ilini tercih etme

Merhaba abilerim ablalarım nasip olursa POMEM ile polis olmak istiyorum kendimi bildim bileli. Tek negatif yönü sürekli bir şehir değişkliği olup bir düzen oturtamamam sanırım.

POMEM mezunu olup ilk atamada şark ili seçer isem 1. şark görevi olmuş olur mu ?

Normalde yeni mezun batı iline gittiği zaman 2 yılın ardından şark görevine gider gittiğim şark ilinin görev süresi 6 yıl olsun diyelim bu şark ilinde 2 yılmı yoksa şark ilinin süresi kadar mı görev yapacağım ?

Gittiğim şark ilinde ipka vererek birkaç yıl daha görev yapar isem 2. şarktan muaf olur muyum ?

Benim aklımda tunceli malatya maraş adıyaman elazığ erzincan erzurum gibi fazla doğuda olmayan iller var ve duyumuma göre bu iller fazla doğuda olmadığı için bu ile gelenlerin önemli kısmı torpil ile geliyor gibi bir söylenti var bu gerçek ise ben ipka verdiğim zaman torpillilere yer açılması için ipkalarım rededilebilir mi ?

Buradaki amacım şark görevlerini tek seferde tek ilde yapabilir miyim ?


akbey aslan
Şef
09 Mart 2025 20:17
İlk görev yeri şark açılmaz

'''adsız''''
Aday Memur
09 Mart 2025 20:24

Önce bir polis ol şarkı il acilacakmi belli değil . Batida baslarsan 2 yılda şarka gideceğini saniyorsan yanılıyorsun. Şarkta başlarsan tabiki şark sayılır şark olup olmaması kişiden kişiye göre değişmez. İle göre değişir


sdfzsdfsdf
09 Mart 2025 20:25

Abi o zaman POMEM mezunları il seçimi yaparken karşılarında harita oluyor sanırım o haritada şark illerine kontejan açılmıyor o zaman pomem mezunları için.

akbey aslan, 2 saat önce
İlk görev yeri şark açılmaz

akbey aslan
Şef
09 Mart 2025 20:27
Evet açılan iller harita şeklinde kontenjanları ile birlikte çıkıyor ona göre seçim yapıyorsun
sdfzsdfsdf, 2 saat önce

Abi o zaman POMEM mezunları il seçimi yaparken karşılarında harita oluyor sanırım o haritada şark illerine kontejan açılmıyor o zaman pomem mezunları için.


sdfzsdfsdf
09 Mart 2025 20:29

Anladım abi o zaman ilk görev yeri şark ili olsa 1. şark görevi sayılıyor doğrumudur ?

Ve neden "Batida baslarsan 2 yılda şarka gideceğini saniyorsan yanılıyorsun." dedin şark gelmeme ihtimalidemi var ?

Diyelim büyükşehirde çevikkuvvete geldim çevikkuvvet şubesinin müdürü isterse beni orada tutabilir mi ? bir abi çevik kuvvet timlerinin bir kemik kadrosu olur demişti belli olmaz belki seni orada tutabilir demişti fiziksel olarak kalıplı olduğum için o abide bir dönem uzun süre çevik kuvvette çalışmış

'''adsız'''', 2 saat önce

Önce bir polis ol şarkı il acilacakmi belli değil . Batida baslarsan 2 yılda şarka gideceğini saniyorsan yanılıyorsun. Şarkta başlarsan tabiki şark sayılır şark olup olmaması kişiden kişiye göre değişmez. İle göre değişir

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