Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Mart 2025 20:08
*POMEM mezunu ilk atamasında şark ili seçer ise 1. şark görevi sayılır mı

Merhaba abilerim ablalarım nasip olursa POMEM ile polis olmak istiyorum kendimi bildim bileli. Tek negatif yönü sürekli bir şehir değişkliği olup bir düzen oturtamamam sanırım.

POMEM mezunu olup ilk atamada şark ili seçer isem 1. şark görevi olmuş olur mu ?

Normalde yeni mezun batı iline gittiği zaman 2 yılın ardından şark görevine gider gittiğim şark ilinin görev süresi 6 yıl olsun diyelim bu şark ilinde 2 yılmı yoksa şark ilinin süresi kadar mı görev yapacağım ?

Gittiğim şark ilinde ipka vererek birkaç yıl daha görev yapar isem 2. şarktan muaf olur muyum ?

Benim aklımda tunceli malatya maraş adıyaman elazığ erzincan erzurum gibi fazla doğuda olmayan iller var ve duyumuma göre bu iller fazla doğuda olmadığı için bu ile gelenlerin önemli kısmı torpil ile geliyor gibi bir söylenti var bu gerçek ise ben ipka verdiğim zaman torpillilere yer açılması için ipkalarım rededilebilir mi ?

Buradaki amacım şark görevlerini tek seferde tek ilde yapabilir miyim ?

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