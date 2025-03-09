istifa edenler/ihraç olanlar ne iş yapıyor?

konuyla alakalı çok başlık var ama bu konunun tek bir başlık altında sürekli güncel tutmak gerektiğini düşündüm. istifa yahut ihraç olup iş düşünen arkadaşlara da bir fikir oluşturur diye düşündüm. malum pamuk ipliğine bağlı yaşıyoruz.. Allah herkesi helal rızk versin.

konuyla alakalı çok başlık var ama bu konunun tek bir başlık altında sürekli güncel tutmak gerektiğini düşündüm. istifa yahut ihraç olup iş düşünen arkadaşlara da bir fikir oluşturur diye düşündüm. malum pamuk ipliğine bağlı yaşıyoruz.. Allah herkesi helal rızk versin.