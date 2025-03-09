Bu sözü nasıl anlamamız gerekiyor arkadaşlar.. Nasıl yorumlamalıyız.. Düşünüyorum.. Öncelikle hiç şaşırmadığımı ve buna rağmen bir o kadar da enteresan bulduğumu ifade etmek istiyorum.. Enteresan buluyorum çünkü sözün sahibinin hayat tarzı ve dünya görüşüne tamamen zıt bir açıklama.. Şaşırmıyorum çünkü bu ve buna benzer çok sayıda paradoks içeren beyanları da var.. Evet.. Kime ait olabilir sizce bu söz? Hadi tahmin edin.. Ben isim vermeksizin sadece sözü yorumlamak ve biraz da söz sahibi veya sahiplerine değinmek istiyorum.. İtibardan tasarruf olmaz.. Evet söz bu.. İtibar yani saygınlıktan tasarruf olmaz.. Aklımıza hemen veya öncelikle maddi konular geliyor değil mi? Çünkü tasarruf daha çok maddi konuları çağrıştırır.. Aklımıza başka ne gelebilir ki.. Dolayısıyla tasarruf olmayacağına göre israf olur veya israfın kapıları açılır sonucuna varabilir miyiz? Maalesef evet.. Zaten kast edilen veya gayri ihtiyari yolu açılan da o.. Bir diğeri gösteriş,şaşaa veya tantana ile de itibarın sağlanacağı ve bunlardan tasarruf edilmeyeceği de perde arkasında kast edilmiş olabilir diye düşünüyorum.. Üçüncüsü ise kazanımlarını veya otoritesini maddiyat ile perçinleme veya sağlamlaştırma yahut da takviye etme de düşünülmüş veya hedeflenmiş olabilir sonucuna ulaşabiliriz.. Yani değerli arkadaşlar bu sözün içeriğinde zerre miskal bir samimiyetin olduğunu ben şahsen düşünmüyorum.. Evet.. Zaten anlamsız veya saçma diye tarif edebileceğimiz bu sözü ancak bir samimiyetsiz ifade edebilir veya dile getirir diye düşünüyorum.. Niyet okuması yapmıyoruz ama acaba ne kast edilmiş olabilir düşüncesi ile biraz fikir jimnastiği yaptığımızda rahatlıkla veya pekala bunu anlayabiliyoruz.. Zaten sözün akabinde yaşananlar da bu olasılıklara paralel gelişmeler idi.. Zavallılar.. Siz itibarı ne zannettiniz acaba? İtibarın zenginlik,gösteriş,makam veya mal-mülk ile mi sağlanacağını düşündünüz? İtibardan anladığınız ne? İnsanların sizi saymasını bunlara mı bağladınız? Yoksa geçici veya suni başarılarınızı,güçlü görünmek namına bu yolla tamamlamak veya pekiştirmek mi istediniz? Biliyor musunuz? Gerçekler çok farklı.. Acınacak haldesiniz.. Vicdan ve gönül mahrumu insanlarsınız.. Siz(buna sen de dahilsin) sahtesiniz.. Tüm kadrolarınız ve teşkilatlarınızla.. Hiçbirinizde zerre samimiyet veya ihlas yok.. Bu ülkeden topyekün veya külliyen temizlenmediğiniz sürece de bu millete rahat bir nefes yok.. Emin olun ki gidicisiniz.. Zamanı geliyor..

Bu sözü nasıl anlamamız gerekiyor arkadaşlar.. Nasıl yorumlamalıyız.. Düşünüyorum.. Öncelikle hiç şaşırmadığımı ve buna rağmen bir o kadar da enteresan bulduğumu ifade etmek istiyorum.. Enteresan buluyorum çünkü sözün sahibinin hayat tarzı ve dünya görüşüne tamamen zıt bir açıklama.. Şaşırmıyorum çünkü bu ve buna benzer çok sayıda paradoks içeren beyanları da var.. Evet.. Kime ait olabilir sizce bu söz? Hadi tahmin edin.. Ben isim vermeksizin sadece sözü yorumlamak ve biraz da söz sahibi veya sahiplerine değinmek istiyorum.. İtibardan tasarruf olmaz.. Evet söz bu.. İtibar yani saygınlıktan tasarruf olmaz.. Aklımıza hemen veya öncelikle maddi konular geliyor değil mi? Çünkü tasarruf daha çok maddi konuları çağrıştırır.. Aklımıza başka ne gelebilir ki.. Dolayısıyla tasarruf olmayacağına göre israf olur veya israfın kapıları açılır sonucuna varabilir miyiz? Maalesef evet.. Zaten kast edilen veya gayri ihtiyari yolu açılan da o.. Bir diğeri gösteriş,şaşaa veya tantana ile de itibarın sağlanacağı ve bunlardan tasarruf edilmeyeceği de perde arkasında kast edilmiş olabilir diye düşünüyorum.. Üçüncüsü ise kazanımlarını veya otoritesini maddiyat ile perçinleme veya sağlamlaştırma yahut da takviye etme de düşünülmüş veya hedeflenmiş olabilir sonucuna ulaşabiliriz.. Yani değerli arkadaşlar bu sözün içeriğinde zerre miskal bir samimiyetin olduğunu ben şahsen düşünmüyorum.. Evet.. Zaten anlamsız veya saçma diye tarif edebileceğimiz bu sözü ancak bir samimiyetsiz ifade edebilir veya dile getirir diye düşünüyorum.. Niyet okuması yapmıyoruz ama acaba ne kast edilmiş olabilir düşüncesi ile biraz fikir jimnastiği yaptığımızda rahatlıkla veya pekala bunu anlayabiliyoruz.. Zaten sözün akabinde yaşananlar da bu olasılıklara paralel gelişmeler idi.. Zavallılar.. Siz itibarı ne zannettiniz acaba? İtibarın zenginlik,gösteriş,makam veya mal-mülk ile mi sağlanacağını düşündünüz? İtibardan anladığınız ne? İnsanların sizi saymasını bunlara mı bağladınız? Yoksa geçici veya suni başarılarınızı,güçlü görünmek namına bu yolla tamamlamak veya pekiştirmek mi istediniz? Biliyor musunuz? Gerçekler çok farklı.. Acınacak haldesiniz.. Vicdan ve gönül mahrumu insanlarsınız.. Siz(buna sen de dahilsin) sahtesiniz.. Tüm kadrolarınız ve teşkilatlarınızla.. Hiçbirinizde zerre samimiyet veya ihlas yok.. Bu ülkeden topyekün veya külliyen temizlenmediğiniz sürece de bu millete rahat bir nefes yok.. Emin olun ki gidicisiniz.. Zamanı geliyor..