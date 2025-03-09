Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


09 Mart 2025 21:44
İdare sınav puanlarımızı görebilir mi?

merhaba girdiğimiz yds puanlarına müdürün sistemden girip bakma durumu var diye bir şey duydum doğru mudur. benim aldığım puana girip bakabilmesiı etik mi


ingilizceci78
Aday Memur
09 Mart 2025 21:54

ösymdeki bilgine bakabileceğini sanmıyorum. ama mebbisten kendin yds puanını ekleyebiliyorsun ösymden çekiyor sen mebbisine çektiysen tabi ki bakar bakması da etik.


3api
Aday Memur
09 Mart 2025 22:02

mebbisime çekmedim çekmeyi bile bilmiyorum ki


asrınmücahidesi
Genel Müdür
09 Mart 2025 22:15

etik değil yetkisinin de olmaması lazım


asrınmücahidesi
Genel Müdür
09 Mart 2025 22:17

Kaldı ki kişi YDS ye öylesine hiç çalışmadan kendini denemek için girmiş olabilir. YDS mi ölçü


asrınmücahidesi
Genel Müdür
09 Mart 2025 23:02

Bugünde hiç çalışmadan yds ye girdim tesadüfe bak :))


ekpss3347
Memur
09 Mart 2025 23:20
Ösym bilgisine erişmesine gerek yok. Siz de puanınızı ösym den çekip ekliyorsunuz, öyle ösym şifresi falan olmadan. Müdüre gelince, sizin gördüğünüz bilgilerin çok büyük bir kısmına bakabiliyor. Sendika, öğrenim, aile, kimlik bilgisi vb de dahil. Dediğim 5 yıl önceydi tabi. Etik mi, hayır tabi. Hatta zorlarsan suç.

ekpss3347
Memur
09 Mart 2025 23:24
Etik mi? Ösym ve Mebbis şifrelerini şöyle paylaş da gecemiz şenlensin. Hatta e devlet, e nabız vs. Sizin gibilere kalsa panelciler de birkaç meraklı genç delikanlı. Kvkk diyince aklına kavak ağacı geliyor galiba.
ingilizceci78, Dün

ösymdeki bilgine bakabileceğini sanmıyorum. ama mebbisten kendin yds puanını ekleyebiliyorsun ösymden çekiyor sen mebbisine çektiysen tabi ki bakar bakması da etik.

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