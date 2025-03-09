İdare sınav puanlarımızı görebilir mi?

Ösym bilgisine erişmesine gerek yok. Siz de puanınızı ösym den çekip ekliyorsunuz, öyle ösym şifresi falan olmadan. Müdüre gelince, sizin gördüğünüz bilgilerin çok büyük bir kısmına bakabiliyor. Sendika, öğrenim, aile, kimlik bilgisi vb de dahil. Dediğim 5 yıl önceydi tabi. Etik mi, hayır tabi. Hatta zorlarsan suç.

Ösym bilgisine erişmesine gerek yok. Siz de puanınızı ösym den çekip ekliyorsunuz, öyle ösym şifresi falan olmadan. Müdüre gelince, sizin gördüğünüz bilgilerin çok büyük bir kısmına bakabiliyor. Sendika, öğrenim, aile, kimlik bilgisi vb de dahil. Dediğim 5 yıl önceydi tabi. Etik mi, hayır tabi. Hatta zorlarsan suç.