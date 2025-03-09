Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


09 Mart 2025 21:44
yds not bilgisi

merhaba girdiğimiz yds puanlarına müdürün sistemden girip bakma durumu var diye bir şey duydum doğru mudur. benim aldığım puana girip bakabilmesiı etik mi


ingilizceci78
Aday Memur
09 Mart 2025 21:54

ösymdeki bilgine bakabileceğini sanmıyorum. ama mebbisten kendin yds puanını ekleyebiliyorsun ösymden çekiyor sen mebbisine çektiysen tabi ki bakar bakması da etik.

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