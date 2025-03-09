Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Mart 2025 22:26
İstanbul lojman durumu

arkadaşlar lojman durumu ne İstanbul da bekarlara çıkıyor mu halkalı özellikle


under09
Şef
09 Mart 2025 23:21

lojman halkalı da fazlasıyla var var olmasına ama giren 10 15 yıldan fazla kaldığı ve çıkmadığı için sıra gelir mi bilmem berkara çıkıyor ben de bekliyorum şikayet ettim cimere benim gibi bir kaç kişinin de şikayeti lazım ki sıra gelsin


azmah
Genel Müdür
09 Mart 2025 23:29

Evli bekar ayrımı yok, geçen sene 567 kişi tahliye edildi kimsenin çıkmaması gibi bir durum söz konusu değil bir şekilde çıkartıyorlar en son 38-45 arası bir puana geldi hasarlı çok olduğu için feragat eden çok ondan dolayı sıra hızlı gelir komisyon Aralıka kadar heray toplanır


Albayrakyesilsancak
Aday Memur
09 Mart 2025 23:54
teşekkür ederim

Brse
Memur
10 Mart 2025 20:16

Bekara lojman çıkıyor mu ki .sadece evliye değil mi


Albayrakyesilsancak
Aday Memur
10 Mart 2025 20:17
bekara İstanbul da lojman çıkar ya biraz masraf edip 5 yıl oturulur aslında

Brse
Memur
10 Mart 2025 20:19

Yani benim bildiğim. Bekara hiç bir yerde lojman yok. Puanı yetse bile. Hep evliler sıralamaya giriyor diye biliyorum

Albayrakyesilsancak, 5 saat önce
bekara İstanbul da lojman çıkar ya biraz masraf edip 5 yıl oturulur aslında

Albayrakyesilsancak
Aday Memur
10 Mart 2025 20:20
öyle bir şey olamaz ya puanın yüksekse bekar ol evli ol fark etmez

under09
Şef
10 Mart 2025 20:42

kardeşim senin bilmediğin ama benim bildiğim en az 20 kişi var süresi dolup 12 15 yıldır duran ve mazereti olmadan çıkmama durumu söz konusu diyorsun da hani neden çıkarılmıyorlar sence nedendir a tanıdıkları var b arsızlar sence ?

under09, 2 gün önce

lojman halkalı da fazlasıyla var var olmasına ama giren 10 15 yıldan fazla kaldığı ve çıkmadığı için sıra gelir mi bilmem berkara çıkıyor ben de bekliyorum şikayet ettim cimere benim gibi bir kaç kişinin de şikayeti lazım ki sıra gelsin


azmah
Genel Müdür
10 Mart 2025 21:22

Bizzat biz çıkardık kardeş 527 kişiyi tahliye ettik,bir sonraki tahliye sürecine kadar makul gördüklerimizi süre veriyoruz İstanbul'da birdenbire dört çocuklu aileyi sokağa bırakmıyoruz hemen

under09, 5 saat önce

kardeşim senin bilmediğin ama benim bildiğim en az 20 kişi var süresi dolup 12 15 yıldır duran ve mazereti olmadan çıkmama durumu söz konusu diyorsun da hani neden çıkarılmıyorlar sence nedendir a tanıdıkları var b arsızlar sence ?


azmah
Genel Müdür
10 Mart 2025 21:27

Senin bildiğin aslında hiçbir şey bilmediğinden.Bekar evli ayrımı yok sadece 1+1 şeklinde bazı illerde tercihe bakılıyor bekarsa 1+1 verilir İstanbul'da puana göre yalnızca hangi daire boşsa sırayla verilir evli bekar çocuklu bakılmaz birde özel istisnai durumlar var bazı şubelere daire tahsis edilir sadece o şube personelleri o dairelerde kalır

Brse, 5 saat önce

Yani benim bildiğim. Bekara hiç bir yerde lojman yok. Puanı yetse bile. Hep evliler sıralamaya giriyor diye biliyorum


under09
Şef
10 Mart 2025 22:24

güzel güzel yazıyorum öyle atarlı atarlı yazma yalan mı söylüyorum hayırdır ya neyi savunuyorsun sen gördüğüm bildiğim bizzat tanıdığım var atmıyormuşmuş süreyi dolan hiçbir mazereti yoksa zaten atılmayı göze almıştır onlarca süresi dolup çıkanlar var kendi çıkarıyormuş savunduğun şeyini altını doldur anladın mı biz de kafamızdan sallamıyoruz

azmah, 4 saat önce

Bizzat biz çıkardık kardeş 527 kişiyi tahliye ettik,bir sonraki tahliye sürecine kadar makul gördüklerimizi süre veriyoruz İstanbul'da birdenbire dört çocuklu aileyi sokağa bırakmıyoruz hemen


azmah
Genel Müdür
10 Mart 2025 22:27

Kafandan sallıyorsun boş konuşuyorsun yazılanları idrak edemiyorsun seni muhatap almak hataydı cimer evraklarını kontrol etcem ama var mı böyle bir başvuru diye

under09, 3 saat önce

güzel güzel yazıyorum öyle atarlı atarlı yazma yalan mı söylüyorum hayırdır ya neyi savunuyorsun sen gördüğüm bildiğim bizzat tanıdığım var atmıyormuşmuş süreyi dolan hiçbir mazereti yoksa zaten atılmayı göze almıştır onlarca süresi dolup çıkanlar var kendi çıkarıyormuş savunduğun şeyini altını doldur anladın mı biz de kafamızdan sallamıyoruz


under09
Şef
10 Mart 2025 22:51

seni ciddiye alıp yazan da suç üslup yoksunu akli dengesi yerinde olmayanların sayfası olmuş yazık bu da bur da yazıp çiziyor

azmah, 3 saat önce

Kafandan sallıyorsun boş konuşuyorsun yazılanları idrak edemiyorsun seni muhatap almak hataydı cimer evraklarını kontrol etcem ama var mı böyle bir başvuru diye


Special36
Aday Memur
10 Mart 2025 23:59
devrem şark dönüşü 2026 yılında Hadımköy lojmanlara başvurmayı düşünüyorum. 10 yıllık bekar memur olarak çıkma durumu nedir ? Hadımköy uzak kaldığı için çok rağbet görmüyor diye biliyorum
azmah, 3 saat önce

Kafandan sallıyorsun boş konuşuyorsun yazılanları idrak edemiyorsun seni muhatap almak hataydı cimer evraklarını kontrol etcem ama var mı böyle bir başvuru diye

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