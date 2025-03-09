Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Mart 2025 22:26
İstanbul lojman
arkadaşlar lojman durumu ne İstanbul da bekarlara çıkıyor mu halkalı özellikle

under09
Şef
09 Mart 2025 23:21

lojman halkalı da fazlasıyla var var olmasına ama giren 10 15 yıldan fazla kaldığı ve çıkmadığı için sıra gelir mi bilmem berkara çıkıyor ben de bekliyorum şikayet ettim cimere benim gibi bir kaç kişinin de şikayeti lazım ki sıra gelsin


azmah
Genel Müdür
09 Mart 2025 23:29

Evli bekar ayrımı yok, geçen sene 567 kişi tahliye edildi kimsenin çıkmaması gibi bir durum söz konusu değil bir şekilde çıkartıyorlar en son 38-45 arası bir puana geldi hasarlı çok olduğu için feragat eden çok ondan dolayı sıra hızlı gelir komisyon Aralıka kadar heray toplanır

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