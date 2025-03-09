Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan



Yasaklı
09 Mart 2025 22:47
Taşra Aday Memur Uzm Yrd. Muvafakat

Merhaba, taşrada bir kurumda uzm yrd olarak aday memur olarak göreve başladım. KPSS puanımla merkez uzmanlık kazanırsam muvafakat alabilir miyim?

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