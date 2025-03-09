KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


09 Mart 2025 23:07
Elektronik ve Haberleşme Alanı
Arkadaşlar lisede elektronik ve haberleşme okudum. Önümüzdeki yıl KPSS ye girecem. +85 puan alırsam hangi devlet kurumlarına teknisyen olarak atanabilirim?

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