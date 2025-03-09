Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Mart 2025 23:11
Yürütmeyi durdurma sonucu tayin
Merhabalar, Daha önce eş durumu başvurusuna red yiyip,idari mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldıran var mı aranızda ? Varsa tayin süreci nasıl işliyor ? karar sonrası tayin ne kadar sürüyor.Teşekkürler.

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