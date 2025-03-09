Yürütmeyi durdurma sonucu tayin

Merhabalar, Daha önce eş durumu başvurusuna red yiyip,idari mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldıran var mı aranızda ? Varsa tayin süreci nasıl işliyor ? karar sonrası tayin ne kadar sürüyor.Teşekkürler.

Merhabalar, Daha önce eş durumu başvurusuna red yiyip,idari mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldıran var mı aranızda ? Varsa tayin süreci nasıl işliyor ? karar sonrası tayin ne kadar sürüyor.Teşekkürler.