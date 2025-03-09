Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


09 Mart 2025 23:32
Müdürlük için başvuru
Ekys girdim. Puan fena gelmeyecek gibi. Daha önce sınavla müdür yardımcısı oldum, il dışı yaptığım için görev süresi 10 ayda kaldı. 2 ay daha görevlendirme müdür yardımcısı olsam, müdürlük için başvurabilir miyim? Aksi takdirde tekrar sınava girmem gerekecek. Malum puanı kullanınca yanıyor.

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