Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


09 Mart 2025 23:32
Yöneticilikte sayılan sürelerde görevlendirme geçerli midir?

Ekys girdim. Puan fena gelmeyecek gibi. Daha önce sınavla müdür yardımcısı oldum, il dışı yaptığım için görev süresi 10 ayda kaldı. 2 ay daha görevlendirme müdür yardımcısı olsam, müdürlük için başvurabilir miyim? Aksi takdirde tekrar sınava girmem gerekecek. Malum puanı kullanınca yanıyor.


matematikçi10
Şef
10 Mart 2025 00:20
Görevlendirme sayılmıyor. En az 2 ay daha kadrolu müdür yardımcısı olarak görev yapmanız gerekiyor. Sistem müdürlük için açılmaz zaten uyarı verir.
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