Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


09 Mart 2025 23:40
İl içi ve Yönetici ilk atama çakışırsa hangisi geçerli olur?

Hocalarım ben başyrd'yım hali hazırda. Biliyorsunuz ki kalktı bu pozisyon. Ben de hem müdürlük için hem de il içinden öğretmenlik için tercih yapmayı düşünüyorum. Ama il içi, ilk atamadan önce. Sorum şu, il içinden tercih yapıp atamam olursa, cezalı olmuş olur muyum? Zira ilk atamam sonuçlandığında daha il içinde atamam olsa bile ayrılışımı yapmamış olacağım. Bu yüzden il içini iptal edip müdürlük atamama yerleşebilir miyim? Yani aynı anda 2 atama kararnamesine sahip olma durumum var..


sarikolaicermisin
Aday Memur
09 Mart 2025 23:43

geçen yıl yapılan yönetmelik değişikliğinde 32.maddeye şöyle bir fıkra eklendi:


sarikolaicermisin
Aday Memur
09 Mart 2025 23:45

(14) Yöneticilik görevlerinin herhangi bir nedenle sona ermesine bağlı olarak öğretmenliğe

atananlardan yönetici olarak görevlendirilmek isteyenler, ilk defa görevlendirme ya

da yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi kapsamında başvuru yapabilir.

Buna göre il içinden öğretmenliğe dönersem, cezaya kalmadan müdürlük için tercihte bulunabilirim bence. sizler ne düşünüyorsunuz?

sarikolaicermisin, 2 saat önce

geçen yıl yapılan yönetmelik değişikliğinde 32.maddeye şöyle bir fıkra eklendi:

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