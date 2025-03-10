Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


10 Mart 2025 00:52
Nisan semineri çevrimiçi olur mu?

Arkadaşlar bayram tatili için yurt dışı turu satın aldım ve dönüş 6 Nisan seminerler online olmazsa param yanar Allah muhafaza.Tes bakanlığa online olması için yazı yazmış ama hala netlik yok.Eğitimbirsende çıt yok.Lütfen bilen ve duyum alan varsa yazsın


turkcecii05
Aday Memur
10 Mart 2025 01:09
son günlerde belli olur yüksek ihtimal online olacaktır herkesin bayrama evine gideceğini hesaba katacaktır bakanlık bakmazsa ogretmen düşmanlığından başka bir şey olmaz

Elraae
Aday Memur
10 Mart 2025 01:50
online olur

Lecturer55
Aday Memur
10 Mart 2025 11:35

Oldu say


demeterrr
Şube Müdürü
10 Mart 2025 11:42

Ayyy hadi bakalım inşallah arkadaşlar yaaa&#128591;Bu semineri herkes kendi memleketinde alacak falan demez inşallah


m.r_f
Şef
10 Mart 2025 12:18

Yerinde olacakmış.


lutt
Şube Müdürü
10 Mart 2025 13:22

hadi inşallahh

m.r_f, 4 saat önce

Yerinde olacakmış.


demeterrr
Şube Müdürü
10 Mart 2025 14:16

Hocam inşallah öyle bir şey olmaz ben yurtdışına çıkmak ıcın tatil aldım ben yanarım&#129763;Kesin duyum mu?

m.r_f, 4 saat önce

Yerinde olacakmış.

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