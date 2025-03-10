Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


10 Mart 2025 00:52
Nisan semineri online olur mu?

Arkadaşlar bayram tatili için yurt dışı turu satın aldım ve dönüş 6 Nisan seminerler online olmazsa param yanar Allah muhafaza.Tes bakanlığa online olması için yazı yazmış ama hala netlik yok.Eğitimbirsende çıt yok.Lütfen bilen ve duyum alan varsa yazsın


turkcecii05
Aday Memur
10 Mart 2025 01:09
son günlerde belli olur yüksek ihtimal online olacaktır herkesin bayrama evine gideceğini hesaba katacaktır bakanlık bakmazsa ogretmen düşmanlığından başka bir şey olmaz
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