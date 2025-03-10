Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


10 Mart 2025 01:50
MEB atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişecek mi ?
MEB atama ve yer değiştirme yönetmeliğini revize edecek mi

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