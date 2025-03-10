Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


10 Mart 2025 08:25
Muğla promosyon

Merhabalar, Muğla?ya tayin almak istiyorum, promosyon hakkında bilgi verir misiniz? Bir de kiralar nerede uygun


sonmurat82
Aday Memur
10 Mart 2025 09:21

ben denizli deyim.. denizli kenarında uygun bir ilçe olursa aydın veya muğlaya bende gitmeyi düşünüyorum..


m.r_f
Şef
10 Mart 2025 10:20

Abicim il millî eğitimi telefonla arayıp bilgi istesenize! Burada kaç muğla personeli var da konunun detaylarına hakim acaba? Bi telefon açmak o kadar mı zor ya hu?

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