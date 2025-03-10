Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


10 Mart 2025 09:28
Tigem 69 Ziraat Mühendis alımı yazılı sonuçları açıklandı

Evet arkadaşlar sonuçlar nasıl beklediğiniz gibimi sınav diğer yıllara göre daha kolay gibiydi.

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