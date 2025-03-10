Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


10 Mart 2025 09:47
Artık bıktırdı..

Arkadaşalar forumda gördüğüm bir saçmalıktan bahsetmek istiyorum. Son dönemde yaygınlaşan bir tembel idareci furyası var. Örneğin yazmış idareci arkadaş ; idareciyim ...dersin öğretmeni yok haftada kaç saat derse girersem ek ders alırım? öğrenciye falanca konudan kaç gün izin verebilirim.... vs vs.

Yani çok açık bir konuda mevzuatı okumadan buradan cevap arayan idarecilere prim vermeyin. ha olur ki sıradışı konudur tamam fikir alışverişi olur ama bu kadar basit şeyleri burada sormaya ne gerek var ya..

Bilgi kirliliğinden başka birşey değil.


fakiramagurursuz
Aday Memur
10 Mart 2025 10:31

Okuma o zaman, sana oku diyen mi var? her sayfada milleti aşağılayıp duruyorsun, iki madde ezberledin diye kendini bir şey mi sanıyorsun?

Asıl senin açtığın bu başlık saçmalık... Sahi sen kimsin ya???

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