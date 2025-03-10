Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


10 Mart 2025 09:47
İdarecilerin önemsiz bilgileri bile forumda sorması.

Arkadaşalar forumda gördüğüm bir saçmalıktan bahsetmek istiyorum. Son dönemde yaygınlaşan bir tembel idareci furyası var. Örneğin yazmış idareci arkadaş ; idareciyim ...dersin öğretmeni yok haftada kaç saat derse girersem ek ders alırım? öğrenciye falanca konudan kaç gün izin verebilirim.... vs vs.

Yani çok açık bir konuda mevzuatı okumadan buradan cevap arayan idarecilere prim vermeyin. ha olur ki sıradışı konudur tamam fikir alışverişi olur ama bu kadar basit şeyleri burada sormaya ne gerek var ya..

Bilgi kirliliğinden başka birşey değil.


fakiramagurursuz
Aday Memur
10 Mart 2025 10:31

Okuma o zaman, sana oku diyen mi var? her sayfada milleti aşağılayıp duruyorsun, iki madde ezberledin diye kendini bir şey mi sanıyorsun?

Asıl senin açtığın bu başlık saçmalık... Sahi sen kimsin ya???


bahçesaray
Şef
10 Mart 2025 11:17
maaş, ekders,mys,tkys,tevbis, yönetmelik, görüş yazısı vb bilmeyen öğretmen idareci olursa, böyle oluyor....

Sevdim-Seni
Genel Müdür
10 Mart 2025 11:42

idarecilikle ilgili hiç bir konu öğretmenken öğrenilmez.

Hatta mevzuatımız o kadar karışıktır ki, okuyarak da öğrenmek zordur.

Milli Eğitim idarecileri herhangi bir eğitimden de geçirmez.

Milli Eğitimde idarecilik, yaparak, yaşayarak mesai arkadaşlarına sorarak öğrenilir.

bahçesaray, 2 saat önce
maaş, ekders,mys,tkys,tevbis, yönetmelik, görüş yazısı vb bilmeyen öğretmen idareci olursa, böyle oluyor....

m.r_f
Şef
10 Mart 2025 12:20

Eyyy resmiplaka! :D

fakiramagurursuz, 3 saat önce

Okuma o zaman, sana oku diyen mi var? her sayfada milleti aşağılayıp duruyorsun, iki madde ezberledin diye kendini bir şey mi sanıyorsun?

Asıl senin açtığın bu başlık saçmalık... Sahi sen kimsin ya???


yas1978
Memur
10 Mart 2025 13:28

malum senin atadığı adamlardan bilgi birikim mevzuat mı bekliyorsun bunların çoğu sınava bile girmeden yıkama yağlama usuluyla idareci oldular yönettikleri okulların hali içler acısı hiç kendi durumlarına bakmadan her konuda suçu da öğretmene atarlar..

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