Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


10 Mart 2025 10:52
Mazeret aramalarında baz alınma tarihi?

arkadaşlar merhaba sizce ağustos döneminde eş durumu için 30 eylül mü baz alınır yoksa 31 aralık mı ? biraz erken biliyorum ama sormadan da edemiyorum


Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
10 Mart 2025 11:03

kılavuzun yayınlanmasını bekleyeceksiniz, kılavuzda hangi tarihin baz alınacağı yazar, eski kılavuzları bulup inceleyebilirsiniz


ismail can altıner
10 Mart 2025 11:12

geçtiğimiz yaz 31 aralık baz alınmış ama önceki sene eylül baz alınmış

bir öngörüm yok maalesef

Ahmet Kaleli, 3 saat önce

kılavuzun yayınlanmasını bekleyeceksiniz, kılavuzda hangi tarihin baz alınacağı yazar, eski kılavuzları bulup inceleyebilirsiniz

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