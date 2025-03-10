Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


10 Mart 2025 10:52
Mazeret atamalarında baz alınma tarihi?

arkadaşlar merhaba sizce ağustos döneminde eş durumu için 30 eylül mü baz alınır yoksa 31 aralık mı ? biraz erken biliyorum ama sormadan da edemiyorum


Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
10 Mart 2025 11:03

kılavuzun yayınlanmasını bekleyeceksiniz, kılavuzda hangi tarihin baz alınacağı yazar, eski kılavuzları bulup inceleyebilirsiniz


ismail can altıner
Aday Memur
10 Mart 2025 11:12

geçtiğimiz yaz 31 aralık baz alınmış ama önceki sene eylül baz alınmış

bir öngörüm yok maalesef

Ahmet Kaleli, Dün

kılavuzun yayınlanmasını bekleyeceksiniz, kılavuzda hangi tarihin baz alınacağı yazar, eski kılavuzları bulup inceleyebilirsiniz

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdarecilerin önemsiz bilgileri bile forumda sorması.İdare sınav puanlarımızı görebilir mi?MEB atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişecek mi ? Mobbing konusunda ne yapmalıyım?Ek ders ücreti asgari ücretli çalışanın saatlik ücretinden az...Nisan semineri çevrimiçi olur mu?Muğla promosyonŞubat ek ders ücreti ödenmeyen var mı?Yeni öğretmen emeklisiyim 8000 tl maaş bağlandı, şoktayım.EK1'in puana etkisi nedir ne kadar düşürür?

Sözlük

kayde 2 333 gayda 1 Karakter tanıtımı 1 satırlar arasında kaybolmak 2 yağmurlu havada yavaş giden şoför 1 ben o defteri çoktan kapattım 1 fatih terim 1 sen sağ ben selamet 1 Mutsuzluk sebebi 2 gülfeşan 2

Son Haberler

Yeni Tarifeyle Elektrik Faturaları Cep YakıyorSosyal medyada Suriye'de çekildiği iddia edilen video için dezenformasyon açıklamasıTantunide eşek eti, dana sucukta tavuk eti kullandılar!İstanbul, 1 hafta çöl tozunun etkisinde kalacak'Okul Zili' rahatsız etti diye müdürü bıçaklayan şahsın annesi konuştu

Editörün Seçimi

Memur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?Adliyede Çalışmak