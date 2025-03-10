Devamsızlık sorunu olmayan bölümler

Devam zorunluluğu YÖK yönetmeliklerinde ve üniversite yönetmeliklerinde var, bazı fakültelerde uygulanmıyor. Örneğin, Ankara Üniversitesi SBF, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi. Genel olarak İİBF ve SBF bölümleri. Başka bölümlerde de varsa, bilmiyorum.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme bölümünü sınavdan sınava okula giderek, hiç uzatmadan bitirmiştim. Çoğu hocanın kendisi bile gelmiyormuş zaten derse. Ne ben hocaları doğru düzgün tanırdım ne de hiçbir hoca beni tanırdı. Yalnız, devam zorunluluğu olmasa da yoklama çizelgeleri tutuluyordu. Derslere düzenli gidenlere ilave sözlü puan (kanaat notu) veriliyordu. Yazılı sınavlarda ilave 15 ila 30 puan fazladan veriliyordu. Sadece diploma için okuyacaksanız, bu durumu hocalarınızla paylaşmanızda, onlara kendinizi tanıtmanızda yarar olabiliyor.