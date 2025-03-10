Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


10 Mart 2025 12:49
2024/2 DHMİ arşiv soruşturması

Arkadaşlar bilgi alan varmı insan kaynaklarını alıp bu hafta gidermiyiz baya oldu nerdeyse 3 ay olucak az kaldı bilgi alıp yazarsanız çok sevinirim


fahri bozyel
Aday Memur
10 Mart 2025 13:09

ulaştırma bakanlığına atandım bende tek söyledikleri telefon bekleyin

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