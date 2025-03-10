Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Mart 2025 13:17
Yeni Yönetmenlik Geçici Görevlendirme Hakkında

Genel Müdürlük dışında bir kurumda geçici görevli olarak çalışan personel ile kendi kanunları kapsamında

ücretsiz izinli sayılarak başka kurumlarda görev yapan personele, görev yaptığı kurumun bulunduğu ilin il

merkezi için belirlenen puan kadar görev yeri puanı verilir.

Şarkta bulunan bir ilçede kaymakamlıkta geçici olarak görevlendirildim.İlçenin imkanları kısıtlı puanı merkeze göre yüksek hesaplanacaktır.Benim degerlendirmem il merkezine göre mi yapılacak bu açıklamaya göre.

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