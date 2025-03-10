Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


10 Mart 2025 13:29
4 b den 4b ye geçis

Gsb destekten sağlık bakanlığı şoför kadrosuna geçiş yapabilirmiyim ikiside sözleşmeli bazı kişiler bakanlık komisyon kuruyormuş onlar değerlendirip karar veriyormuş diyorlar

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