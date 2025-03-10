Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


10 Mart 2025 13:48
Şubat ek ders ücreti ödenmeyen var mı?

Ek ders ödemesi yatan varmı. Bu geç yatma durumu bize özgümü yoksa Türkiye geneli mi böyle acaba


bahçesaray
Şef
10 Mart 2025 14:10
cuma yattı

avenger1907
Aday Memur
10 Mart 2025 15:33
manisa demirci hala yatmadı

adakızı
Genel Müdür
10 Mart 2025 15:54

Ankara Sincan yatmadı

Toplam 3 mesaj

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