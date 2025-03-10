Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Mart 2025 13:48
Yasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?

Arkadaşlar merhaba

Bir süredir odeyemedigim kredi karti borcum var, kisa bir süre sonra banka hakkimda yasal takip, icra takibi baslatacak.

Borcu odemek icin atanmayi bekliyorum.

Eger hakkimda yasal takip, icra takibi baslarsa bu durum saglik bakanligi merkezi atamada atanmama engel teskil eder mi?

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